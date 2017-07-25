До 15 000 гектаров.

Площадь природных пожаров в ЯНАО, вызванных жаркой сухой погодой, на 25 июля составила 15 000 гектаров. Накануне огнем было охвачено 5800 гектаров лесов.

К настоящему моменту в округе действует 80 пожаров. За сутки ликвидировано 19 очагов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора ЯНАО.

В тушении участвуют 16 воздушных судов, работает 533 специалиста. В округ прибыли 110 человек федерального резерва Рослесхоза и 30 сотрудников Уральской авиабазы. Также планируется приезд 45 человек из Тюмени. Прорабатывается вопрос о переброске 156 человек из Бурятии и Омской области, а также 90 – с Архангельской и Карельской авиабаз.

В городах региона уже начался забор проб воздуха. За сутки отобрано 26 проб, ни в одной не отмечается предельно допустимых концентраций вредных веществ.

По прогнозам, аномальная жара простоит на Ямале до конца недели. При изменении направления ветра не исключена угроза смога в окружной столице.