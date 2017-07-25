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На челябинском свинокомплексе Аристова погибли двое рабочихСегодня в 17:11

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Их тела нашли в канализации.

24 июля в Челябинской области погибли 2 сотрудника свинокомплекса компании "Ариант", учредителем которой является известный на Урале олигарх Александр Аристов. Тела рабочих нашли в помещении канализационно-насосной станции предприятия. Информацию об этом "Уралинформбюро" подтвердил представитель компании. Назначено служебное расследование.

"Точно установить причину произошедшего можно будет только после всех проверок. Предположительная причина их гибели – нарушение техники безопасности при входе в канализационно-насосную станцию. Не было произведено предварительное проветривание станции с наружного пульта управления, что является обязательным условием при входе. Выясняется также причина нахождения погибших на территории насосной станции, так как в эту смену они должны быть совершенно в другом месте", – сообщили в компании.

Следует напомнить, что еще один свинокоплекс "Ариант" намерен возвести на севере Свердловской области - в Серовском ГО. Проект, в перспективе сулящий масштабные экологические проблемы, даже не прошел государственную экологическую экспертизу. После ряда статей "Уралинформбюро" на эту тему и запросов в прокуратуру была проведена очередная проверка, по итогам которой ревизоры согласились с выводами экспертов агентства. Стройку признали незаконной, работы приостановлены.

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