Теперь их ищет полиция.

Полиция ищет подростков, которые проникли на крышу храма Александра Невского в центре Челябинска, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ГУ МВД России.

24 июля 2017 года в соцсетях появилось снятое подростками видео. На кадрах видно, как парень и девушка карабкаются по храму к колокольне. В комментариях к ролику "герои" сообщили том, что решили проверить свои навыки паркурщиков и выбрали для этого раннее утро, когда в церкви нет служителей.

Впоследствии юные экстремалы удалили видео, однако оно успело заинтересовать правоохранителей. Полиция намерена установить по имеющимся записям личности нарушителей общественного порядка.