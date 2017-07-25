Пострадал рабочий.

25 июля 2017 года в Ленинском районе Челябинска на стройплощадке ЖК "Плодушка" при демонтаже рухнул башенный кран. Конструкция придавила рабочего, его госпитализировали, пишет сайт "Первый областной".

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили "Уралинформбюро", что причиной ЧП стало нарушение правил техники безопасности.