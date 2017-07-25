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В Югре площадь пожаров выросла в 4 разаСегодня в 19:18

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Власти будут вводить режим ЧС.

Площадь лесных пожаров в Югре увеличилась с 700 до 2800 гектаров, пишет портал nv86.ru со ссылкой на Ханты-Мансийскую базу авиационной и наземной охраны лесов.

В пресс-службе окружного ГУ МЧС сообщили "Уралинформбюро", что на сегодняшний день действует 34 очага. Наиболее сложная ситуация складывается в Березовском и Белоярском районах. Также горят леса в Сургутском, Советском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах.

По словам экспертов, причиной возгораний в большинстве случаев являются сухие грозы. Борьбу с пожарами ведут более 360 специалистов базы авиационной и наземной охраны лесов региона.

В связи со сложной обстановкой и.о. губернатора Югры Геннадию Бухтину рекомендовали ввести режим межмуниципаальной чрезвычайной ситуации.

Следует отметить, что на Ямале горит 15 000 гектаров леса. В округе действует режим ЧС.

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