Екатеринбуржцам с Циолковского "прописали" горячие ванныСегодня в 08:30
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Теплоэнергетики.
В ночь на 26 июля 2017 года в Екатеринбурге возле дома №27 по улице Циолковского забило сразу два коммунальных фонтана. Трубы лопнули во время опрессовок.
По словам горожан, вода под напором поднималась до 7 этажа. Она вырвала люк под припаркованной Skoda. Вероятно, владельцы автомобиля буду обращаться в суд за возмещением ущерба.
Вылившаяся на поверхность жидкость затопила подземный паркинг. В воде оказались десятки машин, передает "Уралинформбюро".
Фото: пользователь VanderПУХ, форум E1
Стоит отметить, что второй этап гидравлических испытаний стартовал в уральской столице прошлой ночью. Вчера было зафиксировано два крупных "гейзера" - на Красина в Пионерском поселке и в районе перекрестка Фурманова - Серова. Хлынувшая из-под земли вода также повредила несколько автомобилей. Последняя ночь опрессовок в этом году пройдет 27 июля.
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Опрессовки превратили Екатеринбург в долину гейзеров
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