Его никто не восстанавливает.

В Буланаше в одной из квартир дома №2 по улице Механической во время капремонта рухнул потолок. В помещении проживает мать с тремя детьми. Перекрытие обвалилось в ванной комнате и детской. К счастью, никто не пострадал.

По словам женщины, происшествие случилось еще 17 июля. Однако потолок до сих пор не восстанавливают, поскольку дополнительных средств на эти цели не заложено, сообщается в группе URA.GLU в соцсети "Одноклассники".

В пресс-службе региональной прокуратуры "Уралинформбюро" не смогли оперативно предоставить комментарий.

Стоит отметить, что обрушения во время капремонта на Среднем Урале происходят регулярно. Так, 19 июля в Карпинске на улице Ленина под рабочим провалился пол. При этом зачастую местные власти включают в программу строения, которые уже нецелесообразно обновлять.

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