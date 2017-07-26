В квартире.

25 июля 2017 года в 7 микрорайоне Нягани нашли труп 75-летнего мужчины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе "Центроспас-Югория", мужчина продолжительное время не отвечал на стук в дверь и звонки родственников. На место прибыли спасатели и полицейские. С помощью специального инструмента они вскрыли квартиру и обнаружили там тело пенсионера.

Причину смерти установит судмедэкспертиза.