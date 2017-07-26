Утонувшего в реке.

В Надыме после двух дней поисков найдено тело подростка, утонувшего в одноименной реке. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт-Ямал".

Школьник утонул 23 июля. Очевидцы попытались вытащить молодого человека на берег, но спасти его не удалось. Тело унесло течением.

Как сообщает пресс-служба администрации района, это был несчастный случай. Стоит отметить, что в Надыме купаться в черте города запрещено.

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В Надыме утонул подросток