Еще три человека пострадали.

Днем 25 июля 2017 года в Советском на перекрестке Киевской и Молодежной улиц столкнулись ВАЗ-2107 и Nissan.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югра, виновником аварии стал 37-летний водитель "семерки". Он не справился с управлением и протаранил подъезжающую к перекрестку иномарку.

36-летний пассажир отечественной легковушки скончался на месте. Оба водителя и 27-летняя пассажирка Nissan получили травмы.