Пострадали 2 человека.

Вечером 25 июля 2017 года в Копейске на улице Новой 17-летний водитель мотоцикла Racer не справился с управлением и опрокинулся.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, у юного байкера не было водительских прав, а мотоцикл был без знаков. Подросток и его 15-летняя пассажирка получили травмы.