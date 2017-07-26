Столкнулись легковушка и фура.

Утром 26 июля 2017 года в районе села Боровое (Ишимский район) лоб в лоб столкнулись Mazda и фура Freightliner. От удара легковушка превратилась в груду металлолома. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, на встречную полосу выехал 22-летний водитель Mazda. Он скончался на месте. Его водительский стаж составлял один год.



Фото: ДТП в Тюмени | vk.com