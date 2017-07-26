Она погибла.

Днем 26 июля 2017 года в Екатеринбурге на улице Летчиков, 7 из окна 15 этажа выпала девушка. Она погибла.

"Девушке был 21 год. Данных о преступлении нет. Рассматриваются разные версии случившегося, в том числе несчастный случай. Проверку проводит следственный отдел по Железнодорожному району города", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.