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Рабочего Высогорского ГОКа в Нижнем Тагиле раздавило плитойСегодня в 16:00

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В ночную смену.

В ночь на 26 июля 2017 года в Нижнем Тагиле погиб 46-летний рабочий Высокогорского горно-обогатительного комбината (ВГОК).

"Мужчину придавило плитой во время ночной смены, он скончался на месте. Тело направлено на судмедэкспертизу. Проверку проводит следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила. Сейчас проводится анализ документов, опрашиваются очевидцы и руководители. Устанавливается лицо, ответственное за безопасность на предприятии", - сказал "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

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