Собутыльник хотел продолжить застолье.

Депутат думы ставропольского села Левокумское Матвей Абакумов получил тяжелую травму в ходе воскресных посиделок у друга.

В ходе затянувшегося застолья народный избранник заметил, что уже наступил понедельник и решил отправиться домой - ведь скоро нужно было отправляться на работу, передает телеграм-канал Mash.

М.Абакумов попросил товарища больше не наливать ему, в ответ тот набросился на него с кулаками. В ходе "боксерского поединка" агрессор отхватил своей жертве большую часть ушной раковины.

Пострадавшего госпитализировали, а его обидчик отправился в полицию, сообщает "Уралинформбюро".