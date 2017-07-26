Девушка не заметила машину.

Около 16.30 26 июля 2017 года в Екатеринбурге водитель Hyundai Elantra сбил 16-летнюю девушку. ДТП случилось возле дома №32 по улице Сурикова.

По словам 56-летнего мужчины, управлявшего иномаркой, девушка неожиданно выскочила на проезжую часть и набежала на левое крыло машины.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды горГИБДД, предварительно установлено, что пешеход не дошла до регулируемого перекрестка улиц Сурикова - Отто Шмидта 8 метров. Она выбежала из-за стоящей на светофоре машины, держа в руках телефон и слушая музыку через наушники.

С ушибами пострадавшую увезли на обследование в лечебное учреждение. Обстоятельства ДТП выясняются.