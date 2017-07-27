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Екатеринбурженка погибла во время пожараСегодня в 08:44

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На Уктусе.

В ночь на 27 июля 2017 года в Екатеринбурге на улице Димитрова полыхал частный дом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило около 3.30. На место выехали 20 человек личного состава, а также 5 единиц техники. Они потушили возгорание менее чем за час.

В огне погибла женщина, мужчину увезли в больницу с ожогами. Уничтожены надворные постройки на площади 70 квадратных метров, повреждена кровля жилого дома.

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