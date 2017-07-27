Водитель скрылся.

26 июля 2017 года на 16 километре трассы Челябинск - Новосибирск неустановленный автомобиль сбил 24-летнего молодого человека, который шел в попутном направлении. Пешеход скончался по пути в больницу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, водитель с места происшествия скрылся, его ищут. Очевидцев просят позвонить по телефонам: 8(35150)2-06-02, 8(999)371-07-56 либо 02.