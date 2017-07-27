Двое пострадавших.

В ночь на 27 июля 2017 года в Челябинске на Свердловском проспекте 26-летняя девушка-водитель BMW 525, не справившись с управлением, снесла два дерева и протаранила опору освещения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 26-летний пассажир иномарки госпитализирован, автоледи отделалась ушибами. По факту аварии проводится проверка.