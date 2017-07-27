На Армавирской.

Екатеринбуржцы, проживающие на улице Армавирской, второй день сидят без холодной воды. ХВС пропало утром 26 июля.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", это связано с порывом водовода. Сейчас на месте работают коммунальщики.

Для жителей организовали подвоз воды. По сообщениям горожан, вчера всем ее не хватило. Жильцы раскупили бутылки в соседних магазинах.

Сегодня для екатеринбуржцев привезли две автоцистерны с водой. В течение дня приедет третья.