Решается вопрос о возбуждении дела.

В Екатеринбурге в тайском спа-салоне "Чанг" преподавателю УрФУ Светлане Мельниковой во время сеанса тайского массажа сломали позвоночник. Инцидент произошел 7 июля 2017 года.

"8 июля женщина подала заявление в полицию. Сейчас проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Как рассказала екатеринбурженка в эфире телеканала "ОТВ", массажистка попросила ее выпрямить ноги и резко наклонила туловище. Послышался такой хруст, что обе женщины испугались. В дальнейшем врачи поставили С.Мельниковой диагноз - перелом L1 позвонка.