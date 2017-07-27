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Медицинский кортеж в Магнитогорске наехал на велосипедисткуСегодня в 12:28

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И отвез ее в больницу.

26 июля 2017 года в Магнитогорске две велосипедистки оказались под колесами. Первая авария произошла в 17.30 на улице Советской. 33-летний водитель КамАЗа при повороте направо сбил 20-летнюю велосипедистку. Девушку забрала скорая.

По пути в больницу на перекрестке Советской и Гагарина спецавтомобиль наехал на другую велосипедистку. 37-летняя женщина пересекала дорогу в наушниках и не слышала сирену. Пострадавшую сразу же забрал реанимобиль, ехавший вслед за скорой.

"Короче. Как было. Скорые, обычная линейка и реанимация, забрали первого пострадавшего с ДТП камаз-велосипедист, с пересечения Советской-Ушакова. Ехали обе машины с сиреной и огнями. Второй велосипедист переезжал дорогу на пересечение Гарина-Советской. Не смотря по сторонам, не слезая с велика (ПДД), в наушниках Ну вот и познакомилась со скорой поближе. Причем не скорая в нее въехала, а она в скорую влетела. Ну а дальше все и так знают", - пишут очевидцы в группе "На дорогах Магнитки!" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, первая велосипедистка скончалась в реанимации, вторая находится в отделении травматологии.

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