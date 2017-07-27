Его оцепила полиция.

В Сатке четвертые сутки ищут 15-летнюю Василину Мухаметову. 27 июля 2017 года полиция вскрывает гаражи, около которых могла проходить девочка, передает "Уралинформбюро".

Как сообщают в соцсетях местные жители, гаражный кооператив на Бакальской оцепили еще накануне вечером. Людей настоятельно просят не мешать полиции и дождаться официальной информации, которая появится во второй половине дня.

Василина пропала 24 июля по дороге из поликлиники. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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