Пропавшую в Сатке 15-летнюю девушку ищут в гаражном кооперативеСегодня в 13:10
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Его оцепила полиция.
В Сатке четвертые сутки ищут 15-летнюю Василину Мухаметову. 27 июля 2017 года полиция вскрывает гаражи, около которых могла проходить девочка, передает "Уралинформбюро".
Как сообщают в соцсетях местные жители, гаражный кооператив на Бакальской оцепили еще накануне вечером. Людей настоятельно просят не мешать полиции и дождаться официальной информации, которая появится во второй половине дня.
Василина пропала 24 июля по дороге из поликлиники. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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