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В Перми в третий раз подпалили офис управляющей компанииСегодня в 16:57

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Коммунальщики подсчитывают ущерб.

В Перми в третий раз подожгли офис управляющей компании "ЖилСтандарт-П". Происшествие случилось в ночь на 26 июля 2017 года. Неизвестные приставили лестницу к окну здания на Никулина, открыли его и бросили внутрь горючую смесь.

К счастью, охранники вовремя заметили дым и вызвали пожарных. Огонь не перекинулся на квартиры и не успел повредить газопровод. Пострадало имущество управляющей компании. Сейчас сотрудники подсчитывают ущерб.

Как сообщил "Уралинформбюро" представитель обслуживающей организации Дмитрий Гладышев, нападение на офис происходит уже в третий раз.

"Полтора года назад у нас уже горело здание. Нам разбили окна и подожгли входные двери. Два месяца назад полностью весь офис выгорел. Ущерб составил около 600 тысяч. Мы только сделали ремонт и вот на тебе", - прокомментировал Гладышев.

Руководство "ЖилСтандарт-П" вновь обратилось с заявлением в полицию, злоумышленников до сих пор не нашли. У коммунальщиков есть предположение, кто поджигает офис, но высказывать его они опасаются, поскольку никаких доказательств против предполагаемых хулиганов нет.

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