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Курган "поплыл" после ливняСегодня в 16:33

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С градом.

27 июля на Курган обрушился мощный ливень, в некоторых районах сопровождавшийся градом размером с хорошую горошину. Все это сопровождалось раскатами грома и вспышками молний.

После разгула стихии улицы в центре города превратились в реки - ливневая канализация не справляется с объемами выпавших осадков.

Курганцы активно делятся своими фото- и видео впечатлениями в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

Сначала над городом нависла огромная туча.


Фото: Света Смирнова, "ВКонтакте"

Потом хлынул дождь.

"ребята, Карла Маркса тонет...не рискуйте..." - предупреждают друг друга курганцы.


Фото: Марья Пивоваренко, "ВКонтакте"


Фото: Светлана Якунина, "ВКонтакте"

Под воду ушел и двор на Черняховского.


Фото: Полина Бадеева, "ВКонтакте"

"Традиционно и Бурова-Петрова плавает", - отмечают автолюбители.


Фото: Георгий Курганский, "ВКонтакте"

Садоводы тем временем оплакивают побитый градом урожай.


Фото: Альфия Русева, "ВКонтакте"

"В Тополях почти зима", - констатируют жители микрорайона.


Фото: Илюша Махин, "ВКонтакте"

Засыпало ледяным горохом и Кетово.


Фото: Андрей Комаров, "ВКонтакте"

Какие еще "сюрпризы" преподнесет зауральцам лето-2017, остается только гадать.

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