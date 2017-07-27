С градом.

27 июля на Курган обрушился мощный ливень, в некоторых районах сопровождавшийся градом размером с хорошую горошину. Все это сопровождалось раскатами грома и вспышками молний.

После разгула стихии улицы в центре города превратились в реки - ливневая канализация не справляется с объемами выпавших осадков.

Курганцы активно делятся своими фото- и видео впечатлениями в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

Сначала над городом нависла огромная туча.



Фото: Света Смирнова, "ВКонтакте"

Потом хлынул дождь.

"ребята, Карла Маркса тонет...не рискуйте..." - предупреждают друг друга курганцы.



Фото: Марья Пивоваренко, "ВКонтакте"



Фото: Светлана Якунина, "ВКонтакте"

Под воду ушел и двор на Черняховского.



Фото: Полина Бадеева, "ВКонтакте"

"Традиционно и Бурова-Петрова плавает", - отмечают автолюбители.



Фото: Георгий Курганский, "ВКонтакте"

Садоводы тем временем оплакивают побитый градом урожай.



Фото: Альфия Русева, "ВКонтакте"

"В Тополях почти зима", - констатируют жители микрорайона.



Фото: Илюша Махин, "ВКонтакте"

Засыпало ледяным горохом и Кетово.



Фото: Андрей Комаров, "ВКонтакте"

Какие еще "сюрпризы" преподнесет зауральцам лето-2017, остается только гадать.