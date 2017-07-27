Курган "поплыл" после ливняСегодня в 16:33
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С градом.
27 июля на Курган обрушился мощный ливень, в некоторых районах сопровождавшийся градом размером с хорошую горошину. Все это сопровождалось раскатами грома и вспышками молний.
После разгула стихии улицы в центре города превратились в реки - ливневая канализация не справляется с объемами выпавших осадков.
Курганцы активно делятся своими фото- и видео впечатлениями в соцсетях, передает "Уралинформбюро".
Сначала над городом нависла огромная туча.
Фото: Света Смирнова, "ВКонтакте"
Потом хлынул дождь.
"ребята, Карла Маркса тонет...не рискуйте..." - предупреждают друг друга курганцы.
Фото: Марья Пивоваренко, "ВКонтакте"
Фото: Светлана Якунина, "ВКонтакте"
Под воду ушел и двор на Черняховского.
Фото: Полина Бадеева, "ВКонтакте"
"Традиционно и Бурова-Петрова плавает", - отмечают автолюбители.
Фото: Георгий Курганский, "ВКонтакте"
Садоводы тем временем оплакивают побитый градом урожай.
Фото: Альфия Русева, "ВКонтакте"
"В Тополях почти зима", - констатируют жители микрорайона.
Фото: Илюша Махин, "ВКонтакте"
Засыпало ледяным горохом и Кетово.
Фото: Андрей Комаров, "ВКонтакте"
Какие еще "сюрпризы" преподнесет зауральцам лето-2017, остается только гадать.
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