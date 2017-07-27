И выжил.

В Ямало-Ненецком автономном округе мужчина пострадал под колесами поезда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

20 июля пассажир поезда "Новый Уренгой – Москва" на станции Коротчаево вышел купить воды. Когда он вернулся на перрон, поезд уже тронулся. Мужчина попытался запрыгнуть в него, схватился за поручень, но сорвался и попал под последний почтово-багажный вагон. В результате пассажир получил множественные травмы и был госпитализирован в новоуренгойскую больницу.

По данному факту следователи проводят проверку.