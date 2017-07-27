Люди приняли аварию за конец света.

В ночь на 27 июля 2017 года в 21 километре от Ивделя прорвало магистральный газопровод компании "Газпром трансгаз Югорск". Спасатели заявляют, что в связи с аварией возгорания леса зафиксировано не было. Очевидцы утверждают обратное. Они опубликовали снимки в соцсетях, на которых видно, что столб огня поднимался на высоту 20-этажного дома.

"Страшно было приближаться. Хлопок был жесть. Окна в машине задрожали. Думали, конец", - прокомментировал автор снимков под ником Творю Добро.

Фото: пользователь "ВКонтакте" "Творю Добро"

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сейчас на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Никто не пострадал.