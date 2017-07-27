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На дорогах Среднего Урала произошло почти 1000 ДТПСегодня в 17:14

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Из них 35 с участием автобусов.

За первую половину 2017 года на дорогах России было зарегистрировано 69 927 ДТП - на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 7 418 человек (-10,5%) и 89 475 были ранены (-5,5%), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГИБДД МВД РФ.

При общем улучшении ситуации отмечается рост количества аварий с участием пассажирского транспорта и числа их жертв. "По вине водителей автобусов за шесть месяцев произошло 2 531 ДТП (+3,6%), в которых 115 человек погибли (+21,1%) и 3 863 получили ранения (+7,1%)", - отмечают автоинспекторы.

Только в Свердловской области с января по июнь случилось 35 "автобусных" ДТП - один человек погиб и еще 57 получили травмы, рассказали "Уралинформбюро" в региональной Госавтоинспекции.

В связи с этим в июле сотрудники ГИБДД провели массовые проверки общественного автотранспорта. Выявлено более 1 100 нарушений ПДД водителями автобусов и должностными лицами автопредприятий. Четверо шоферов сели за руль "под мухой", еще у восьми человек права оказались просроченными или другой категории. У 250 автобусов обнаружены технические неисправности, семь машин было снято с рейсов.

В целом с начала 2017 года на дорогах Среднего Урала зафиксировано 966 ДТП, в которых погибли 145 человек, еще 1 313 были травмированы.

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