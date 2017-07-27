Ее отремонтировали год назад.

В столице Зауралья горит крыша дома по адресу: проспект Машиностроителей, 11. Сообщения об этом появились в городских группах в соцсетях около 18:00 27 июля.

На фотографиях видно, что возгорание произошло под кровлей, огнем объята практически вся крыша здания. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Кургана, пожару присвоен второй класс опасности. На месте уже работают пожарные.

Стоит отметить, в прошлом году в этом здании был проведен капитальный ремонт кровли. После ликвидации пожара специалисты приступят к выяснению его причин.

Фото: Екатерина Павлова / vk.com