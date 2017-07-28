Огонь охватил 30 "квадратов".

В ночь на 28 июля 2017 года в Екатеринбурге в десятиэтажке на улице Бисертской сгорела квартира. Погибла женщина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании квартиры на 3 этаже поступило в 00.04. Пламя охватило 30 "квадратов". На тушении работали 29 человек и 8 единиц техники. Открытое горение ликвидировали спустя полчаса.

Причина пожара устанавливается.