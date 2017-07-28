Он погиб.

В ночь на 28 июля 2017 года в Екатеринбурге из окна девятиэтажки на Агрономической,6а выпал 30-летний мужчина. Он погиб.

"Следственный отдел по Чкаловскому району города проводит проверку. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Не исключается несчастный случай", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.