На Объездной пробка.

Утром 28 июля 2017 года в Екатеринбурге на Объездной дороге около МРЭО ГИБДД столкнулись две иномарки. От удара одна из них перевернулась.

"Kia Ceed столкнулась с кем-то, она перевернулась. Ее поставили обратно. Сильно помята крыша, выбито лобовое стекло. Скопилась большая пробка", - сообщили "Уралинформбюро" очевидцы.

В отделении пропаганды городской ГИБДД не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.