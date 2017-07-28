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11-летняя челябинка едва не погибла после неправильного леченияСегодня в 11:38

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СКР проводит проверку.

Следователи начали проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи 11-летней девочке в ГКБ №9 Челябинска, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральского СУ СКР.

Ребенка доставили в больницу 11 июля 2017 года с острыми болями в животе. Врачи лечили ее от кишечной инфекции, однако позже выяснилось, что у школьницы был аппендицит. Девочку прооперировали 25 июля в другой больнице. Сейчас она находится в реанимации.

"У девочки, помимо аппендицита, была и инфекция. Это подтвердили в лаборатории. Получается, что инфекция "смазала" клинику аппендицита. Девочку прооперировали в ГКБ №1, врачи стабилизировали ее состояние", - пояснила "Уралинформбюро" пресс-секретарь челябинского горздрава Ирина Пономарева.

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