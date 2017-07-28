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В Тюмени из детсада сбежали два ребенкаСегодня в 11:00

Беглецов нашли у торгового центра.

В Тюмени из детского сада №42 во время дневной прогулки сбежали два 6-летних мальчика. Детей нашла нянечка у торгового центра "Фаворит", который находится в 1,3 километра от дошкольного учреждения.

О происшествии, которое случилось неделю назад, "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В надзорном ведомстве отметили, что виновные уже наказаны: внесены представления в адрес директора департамента образования администрации города и охранного предприятия, директор и воспитатель детсада привлечены к дисциплинарной ответственности. В ближайшее время понесет наказание и охранник.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
мой детский опыт Сегодня в 11:28

Я, когда была рОбёнком, тоже сбегала. Ох, как виновата перед учительницей Зинаидой Ивановной, когда мы в 1 классе убежали из школы. Простите меня, Зинаида Ивановна! Что поделать, если возраст был такой несознательный. Кстати, у нас сейчас во дворе детский сад восстанавливают, там есть забор, его, видимо, заменять не будут. А он сделан из металлических прутьев, которые установлены на таком расстоянии друг от друга, что дети спокойно пролезают. Может стоит задуматься о нормальных заборах вокруг детских садиков? А то за всеми всё равно не уследить, надо, чтобы заборы были такие, чтобы дети не смогли вылезти с территории. А то пока охранник одного гоняет от забора, другие опа... видят, что взрослые заняты, ну, и туда же, в побег, а просто так, ради приключения.

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