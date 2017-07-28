Беглецов нашли у торгового центра.

В Тюмени из детского сада №42 во время дневной прогулки сбежали два 6-летних мальчика. Детей нашла нянечка у торгового центра "Фаворит", который находится в 1,3 километра от дошкольного учреждения.

О происшествии, которое случилось неделю назад, "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В надзорном ведомстве отметили, что виновные уже наказаны: внесены представления в адрес директора департамента образования администрации города и охранного предприятия, директор и воспитатель детсада привлечены к дисциплинарной ответственности. В ближайшее время понесет наказание и охранник.