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В Екатеринбурге вновь пропал контрактникСегодня в 12:49

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Последний раз его видели у метро.

В Екатеринбурге пятый день ищут 27-летнего контрактника из Лесного Артура Камилова. Последний раз его видели 24 июля 2017 года на выходе из станции метро "Чкаловская". Есть предположения, что он уехал в Тюмень.

Рост мужчины 175 сантиметров, он нормального телосложения. У него голубые глаза и русые волосы. Есть татуировки: на шее (узор инь-ян) и руке (буква "Л" между большим и указательным пальцами).

В день исчезновения военнослужащий был одет в темно-синие джинсы и темно-коричневую кожаную куртку. На ногах у него были кроссовки, а при себе - темно-зеленый рюкзак.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили "Уралинформбюро", что заявление о пропаже поступило в отдел полиции №12. Всех, кому что-либо известно о местонахождении А.Камилова, просят позвонить в полицию.

Следует напомнить, что за последний месяц это не первый пропавший военнослужащий в уральской столице. В начале июля исчез 28-летний Динис Буляков из Башкирии. Он служил по контракту в военной части в Екатеринбурге. 3 июля он написал заявление на увольнение и больше не выходил на связь с родственниками.

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