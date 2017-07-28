Пригодные к бою.

27 июля 2017 года в Нефтеюганске 61-летний мужчина наткнулся на ржавый арсенал в районе протоки Акопас.

По приезду на место полицейские обнаружили две ручные гранаты образцов 1933 и 1940 годов, а также корпус от минного снаряда образца времен Великой Отечественной войны. Служебная собака определила, что в боеприпасах есть взрывчатка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД РФ по ХМАО-Югре.

Арсенал уничтожили саперы сургутского ОМОНа.