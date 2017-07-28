Он превысил скорость.

В ночь на 28 июля 2017 года в Сургуте на проспекте Ленина 20-летний водитель мотоцикла Street превысил скорость, не справился с управлением и протаранил бордюрный камень. От удара мотоцикл опрокинулся и влетел в металлическое ограждение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по ХМАО-Югра, молодой человек скончался на месте, его пассажир получил травмы. Обстоятельства аварии выясняются.