Когда в ней оформляли протокол.

Утром 28 июля на Восточном обходе Перми мужчина за рулем Chery Tiggo врезался автомобиль ДПС. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Ранее сотрудники ГИБДД остановили на дороге нетрезвую автоледи и начали оформлять протокол. В этот момент китайский кроссовер и задел припаркованный патрульный автомобиль.

В результате аварии травмы получили сотрудник полиции и девушка, в отношении которой составлялся протокол. По факту ДТП проводится проверка.