Еще двое пострадали.

Ранним утром 28 июля 2017 года на 144-м километре трассы Пермь - Екатеринбург лоб в лоб столкнулись Toyota Land Cruiser Prado 120 и Lada Priora.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, на встречную полосу выехал 45-летний водитель внедорожника.

Погибли 68-летний водитель отечественной легковушки и его пассажиры 62 и 14 лет. Виновник аварии и его 21-летний пассажир получили травмы.

Обстоятельства аварии выясняются.