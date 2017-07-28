У него - травма позвоночника.

Вечером 27 июля 2017 года в Первоуральске на улице Дружбы столкнулись грузовик Iveco и мотоцикл Honda.

Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель большегруза совершал левый поворот и не пропустил мотоциклиста, двигавшегося ему навстречу. По словам очевидцев, байкер залетел прямо под фуру. У 27 -летнего мужчины - сотрясение мозга, переломы шейного и грудного позвонков, травма грудной клетки и перелом предплечий.

По факту ДТП проводится проверка.