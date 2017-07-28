Скорая приехала к уже мертвому ребенку.

В Тюмени скончалась двухмесячная девочка. Сообщение об этом появилось вечером 27 июля в одном из городских пабликов: «Приехала скорая и она (мать) передала уже белого малыша на руки врачам. Следом приехала реанимация, но к сожалению его спасти не удалось. Яжмать была в алкогольном опьянении. Врачи констатировали смерть за 30 минут до их приезда. Получается ребёнок уже был мертвым» (орфография и пунктуация автора – прим. ред.).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе станции скорой помощи, вызов на улицу Игримскую, 20 поступил в 16.35. Бригада прибыла на место через 4 минуты, но врачам осталось лишь констатировать смерть ребенка. В пресс-службе регионального СУ СКР отметили, что на теле девочки повреждений не обнаружено. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка.