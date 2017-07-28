×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Тюмени умер 2-месячный младенецСегодня в 13:14

  • Текст

Скорая приехала к уже мертвому ребенку.

В Тюмени скончалась двухмесячная девочка. Сообщение об этом появилось вечером 27 июля в одном из городских пабликов: «Приехала скорая и она (мать) передала уже белого малыша на руки врачам. Следом приехала реанимация, но к сожалению его спасти не удалось. Яжмать была в алкогольном опьянении. Врачи констатировали смерть за 30 минут до их приезда. Получается ребёнок уже был мертвым» (орфография и пунктуация автора – прим. ред.).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе станции скорой помощи, вызов на улицу Игримскую, 20 поступил в 16.35. Бригада прибыла на место через 4 минуты, но врачам осталось лишь констатировать смерть ребенка. В пресс-службе регионального СУ СКР отметили, что на теле девочки повреждений не обнаружено. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×