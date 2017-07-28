Площадь пожаров на Ямале выросла до 20 тысяч гектаровСегодня в 13:29
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За 3 дня.
Огонь отвоевывает все новые гектары в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным на 28 июля 2017 года, 92 лесных пожара бушуют на площади около 20 тысяч гектаров. Это на 5 тысяч больше, чем 25 июля.
В тушении пожаров на Ямале задействованы 18 единиц авиационной техники, в том числе 5 бортов спецавиации МЧС РФ. Забор воды для 2 самолетов БЕ-200 ЧС происходит на реке Обь, где 27 июля установили буи, закрыв полосу приводнения для маломерных судов.
Использование авиации не столь однозначно. "При использовании авиационных технологий, когда тушится огонь с самолета Бе-200, Ил-76 производительность авиационных сил заведомо ниже в несколько раз, чем производительность даже группы десантников-пожарных", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе федеральной авиалесохраны.
При этом стоимость летного часа самолетов-танкеров (Бе-200, Ил-76) варьируется от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Чрезвычайную ситуацию на Ямале объявили 23 июля 2017 года. За прошедшие сутки удалось ликвидировать 33 лесных пожара. По словам губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина, в борьбе с огнем задействованы все силы и средства. "Ускорить процесс тушения может теперь только погода", - уточнил глава.
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