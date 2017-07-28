В горячей воде.

Днем 28 июля 2017 года в Екатеринбурге на улице Белореченской в районе пересечения с переулком Встречным лопнула тепломагистраль. Горячая вода затопила проезжую часть, трамвайные пути, а также парковку. Снимки выложили в Интернет пользователи соцсетей.

Фото: Юлия Албен, группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, вода вышла на поверхность после опрессовок.

"Отключений горячего водоснабжения нет, потому что повреждение произошло на подающем трубопроводе, а жителям вода подается с обратного. Сейчас мы выбираем подрядчика. К ремонтным работам приступим завтра", - пояснили в пресс-службе ЕТК.

Стоит отметить, что ранее в уральской столице во время второго этапа опрессовок было зафиксировано 29 порывов теплосетей. Коммунальные фонтаны били на на Красина, Серова, Новгородцевой. На Циолковского "гейзер" достигал в высоту уровня 7 этажа.

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