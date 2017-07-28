Один погиб.

В ночь на 28 июля 2017 года на 2 километре трассы Верхняя Синячиха - Махнево - Болотовское 16-летний водитель ВАЗ-2109 превысил скорость, вылетел с дороги и врезался в дерево. Подросток скончался на месте, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Двое 16-летних пассажиров "девятки" госпитализированы: юноша с переломом бедра, девушка - с открытой черепно-мозговой травмой. Подростки не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как выяснилось, погибший подросток угнал машину у матери. Молодой человек состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних, в марте он был условно осужден.