На Среднем Урале подростки разбились на угнанном ВАЗеСегодня в 16:36
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Один погиб.
В ночь на 28 июля 2017 года на 2 километре трассы Верхняя Синячиха - Махнево - Болотовское 16-летний водитель ВАЗ-2109 превысил скорость, вылетел с дороги и врезался в дерево. Подросток скончался на месте, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
Двое 16-летних пассажиров "девятки" госпитализированы: юноша с переломом бедра, девушка - с открытой черепно-мозговой травмой. Подростки не были пристегнуты ремнями безопасности.
Как выяснилось, погибший подросток угнал машину у матери. Молодой человек состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних, в марте он был условно осужден.
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