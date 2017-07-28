Второй серьезно пострадал.

В Тобольске погиб рабочий, упавший в канализационный коллектор. Его коллега серьезно пострадал, сообщает тобольский поисково-спасательный отряд ТОСЭР на своей странице в «Вконтакте».

Мужчины упали в канализационный коллектор вечером 27 июля 2017 года. Прибывшие на место спасатели с помощью альпснаряжения подняли их наверх. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, второй рабочий погиб - его тело находилось на глубине 1 метра в канализационных стоках.

По факту случившегося в региональном СУ СКР проводится проверка, передает "Уралинформбюро".



Фото: Тобольский поисково-спасательный отряд ТОСЭР / vk.com