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В Тобольске погиб упавший в коллектор рабочийСегодня в 17:18

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Второй серьезно пострадал.

В Тобольске погиб рабочий, упавший в канализационный коллектор. Его коллега серьезно пострадал, сообщает тобольский поисково-спасательный отряд ТОСЭР на своей странице в «Вконтакте».

Мужчины упали в канализационный коллектор вечером 27 июля 2017 года. Прибывшие на место спасатели с помощью альпснаряжения подняли их наверх. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, второй рабочий погиб - его тело находилось на глубине 1 метра в канализационных стоках.

По факту случившегося в региональном СУ СКР проводится проверка, передает "Уралинформбюро".


Фото: Тобольский поисково-спасательный отряд ТОСЭР / vk.com

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