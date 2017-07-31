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Пожары охватили 25 000 гектаров лесов ЯмалаСегодня в 08:18

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В ликвидации задействованы почти 800 человек.

Площадь природных пожаров на Ямале 30 июля 2017 года превысила 25 000 гектаров. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ФБУ "Авиалесоохрана".

На тушении 82 пожаров накануне было задействовано 775 человек: специалисты "Авиалесоохраны", ГБУ СО "Уральская база авиационной охраны лесов", ГБУ "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов", ГБУ РК "Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов" и ГАУ Архангельской области "Единый лесопожарный центр".

Группировка воздушных судов составляет 18 бортов: 6 вертолетов работает на авиапатрулировании, 12 вертолетов – на тушении с водосливными устройствами и переброске сил.

Отмечается, что пожары в числе прочего действуют в труднодоступной, местами заболоченной местности. Наземная техника для тушения там не применяется.

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