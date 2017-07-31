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Над Красноуральском нависло желтое облакоСегодня в 09:45

Фотография

Из-за демонтажа оборудования химзавода.

30 июля 2017 года в Красноуральске над скандальным местным химзаводом образовалось огромное желтое облако.

Горожане не на шутку перепугались. Они предположили, что произошел выброс окислов азота. Местные жители сообщили о случившемся в экстренные службы.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, облако образовалось в ходе демонтажа оборудования. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха.

"Превышений ПДК вредных веществ обнаружено не было. Никакой опасности для населения нет", - добавили в пресс-службе.

Стоит отметить, что химзавод не дает красноуральцам спокойно спать с минувшей весны. 13 марта 2016 года там загорелись резервуары с азотной кислотой емкостью 300 кубометров. Также на предприятии обнаружили более 60 тонн бесхозного тротила. Экс-директора предприятия обвинили в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

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