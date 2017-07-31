Его госпитализировали.

В ночь на 30 июля 2017 года на 39 километре трассы Екатеринбург - Тюмень 25-летний водитель SsangYong превысил скорость и протаранил четыре стоящие иномарки - Hyundai Sonata, Toyota Highlander, Daewoo Nexia и Ford Mondeo.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновник аварии был пяьн. Также выяснилось, что он не получал прова. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами.