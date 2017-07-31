Их госпитализировали.

В ночь на 30 июля 2017 года на 4 километре трассы Невьянск - Сербишино Daewoo Nexia вылетела с дороги и перевернулась.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 20-летний водитель иномарки был пьян. Госпитализированы двое его пассажиров: у 16-летнего подростка оскольчатый перелом бедра со смещением, у 15-летнего мальчика - ушиб мозга, внутримозговая гематома, многочисленные ушибы и ссадины.