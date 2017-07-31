Еще пять человек пострадали.

Вечером 29 июля 2017 года в Нижневартовске на улице Интернациональной столкнулись Lada Priora и Ford Explorer.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по ХМАО-Югра, виновником аварии стал 25-летний водитель отечественной легковушки. Он не уступил путь движущейся по главной дороге иномарке. Мужчина скончался на месте.

Пострадали пассажиры Lada Priora - два 3-летних ребенка, 27-летняя женщина и двое мужчин.